Велогонщик Макс Ризе погиб в 36 лет на тренировке в Германии

Немецкий ультравелогонщик Макс Ризе погиб в возрасте 36 лет во время тренировки недалеко от границы с Австрией. Об этом сообщили в GravGrav — основанной спортсменом онлайн-организации, которая занималась продвижением сверхмарафонских заездов.

Трагедия произошла 15 сентября на панорамной дороге Россфельд неподалёку от Берхтесгадена. Ризе обнаружили тяжело раненым на проезжей части, однако спасти спортсмена не удалось.

Точная причина аварии пока не установлена. Полиция проверяет версию о том, что во время спуска велосипедист мог столкнуться с оленем. На месте происшествия нашли следы, которые допускают такой сценарий, однако пострадавшее животное обнаружить не удалось.

Макс Ризе был одним из заметных представителей ультравелоспорта. В 2025 году он установил мировой рекорд в Triple Everesting, а в 2026-м выиграл Hellenic Mountain Race.

Также в этом сезоне спортсмен занял второе место на Silk Road Mountain Race. Ризе был одним из создателей проекта GravGrav, посвящённого веломаршрутам и байкпакингу.

Ранее Life.ru рассказывал, как американский велогонщик Сепп Кусс едва не сорвался с обрыва во время этапа «Тур де Франс». На высокой скорости спортсмен врезался в низкое ограждение и вылетел к краю склона, однако от падения его спасла предохранительная сетка.