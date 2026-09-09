Венера заговорила! Эксперты просветили древнюю богиню насквозь и онемели от невероятной находки

Специалисты Государственного Эрмитажа совместно с экспертами Института имени Карпинского раскрыли тайну происхождения мрамора, послужившего основой для Венеры Таврической. Впервые в отечественной практике античный памятник подвергли столь глубокому химическому и изотопному тестированию, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Исследование Венеры Таврической в Эрмитаже продлится ещё три года. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».

В ходе изысканий исследователи замерили соотношение стронция и свинца, а также концентрацию 29 элементов, включая магний и марганец. Совокупность полученных показателей однозначно указала на карьер греческого острова Парос. Руководитель отдела античного мира Анна Трофимова напомнила о престиже этой породы.

«Паросский мрамор — самый престижный, самый лучший мрамор. И отсюда — замечательные качества скульптуры. Он пластичный, поэтому формы такие плавные, только лучшие скульпторы могли работать с паросским мрамором. Он светится изнутри, и от статуи богини исходит такое сияние», — пояснила она.

Физико-химические тесты также объяснили природу темных меток на поверхности фигуры — их оставили обычные дождевые капли. Кроме того, в микрососкобах эксперты выявили следы редкого порошка, использовавшегося мастерами для финальной полировки камня.

Работа осложнялась жесткими требованиями к сохранности экспоната.

«Мы получали образцы от реставраторов. И одной из сложностей было то, что образцы имели очень маленький вес — буквально микрочастицы мрамора, из которых состоит скульптура», — отметил начальник лабораторной службы Дмитрий Назаров.

Подобные изыскания помогают воссоздать подлинный исторический облик реликвии, найденной в Риме в начале XVIII века и купленной Петром I.