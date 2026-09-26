Венгерский журналист Георг Шпетле, ранее побывавший в Донбассе и Белгородской области, признался, что мечтает увидеть Крымский мост и посетить полуостров. Он объяснил свой интерес символическим значением сооружения.

Особое внимание представитель СМИ уделил украинским атакам на переправу, в том числе с применением морских беспилотников. По мнению Шпетле, подобные действия свидетельствуют о крайне тяжёлом положении Киева. Шпетле также выразил готовность отправиться непосредственно в Крым.

«То, что они сейчас делают, действительно является признаком крайнего отчаяния. Они загнаны в угол», — сказал журналист РИА «Новости».

Он хотел бы присоединиться к пресс-туру, если такую поездку организуют для российских и зарубежных представителей СМИ. В августе 2024 года венгр уже посещал Донбасс, а в сентябре 2025-го побывал в Белгородской области. Теперь он рассчитывает продолжить знакомство с российскими регионами и лично увидеть заинтересовавший его мост.

Крымский мост — крупнейший в России и Европе транспортный переход через Керченский пролив (около 19 км), соединяющий Крым с Краснодарским краем и состоящий из автомобильной и железнодорожной частей. В 2022 и 2023 годах подвергался атакам.

Ранее в оперативном канале информационного центра по ситуации на автоподходах к переправе сообщили, что движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия. Незадолго до этого проезд для машин был полностью приостановлен, а водителей и пассажиров, находившихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.