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Регион
Опубликовано 25 сентября, 16:32

Венгрия допустила присоединение к «Карпатской восьмёрке»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Венгрия больше не исключает присоединения к «Карпатской восьмёрке» после урегулирования разногласий с Украиной. Однако перед возможным вступлением Будапешт намерен провести переговоры и выяснить, насколько новый формат отвечает интересам страны.

Возникшие «недоразумения» удалось снять во время нескольких встреч на полях Генассамблеи ООН, рассказала в интервью Index глава МИД Венгрии Анита Орбан. По её словам, правительство Петера Мадьяра готово участвовать в региональных и двусторонних проектах, если они приносят пользу государству.

Спор между Киевом и Будапештом разгорелся после того, как Владимир Зеленский объявил о создании объединения и включил в него Венгрию. Мадьяр возмутился тем, что страну записали в число участников без предварительного согласования.

Теперь венгерские власти не закрывают дверь для сотрудничества, но требуют сначала определить условия, цели и выгоды будущего членства. Конкретных сроков возможного присоединения Орбан не назвала.

При этом по вопросу топливной инфраструктуры позиция Будапешта не изменилась. Правительство не позволит создавать на территории Венгрии стратегические хранилища топлива и нефтепродуктов для нужд Украины. Ранее MOL и «Нафтогаз» подписали меморандум о подготовке такого проекта возле границы.

«Карпатская восьмёрка» должна объединить Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Участники планируют взаимодействовать в сферах безопасности, энергетики, логистики и приграничной экономики.

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Владимир Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки» 18 сентября. В список участников он сразу включил Венгрию, хотя Будапешт своего согласия на вступление не давал.

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Николь Вербер
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