Венгрия ошибочно потребовала у Карла III вернуть подаренных ему лошадей

Венгерские власти потребовали от короля Великобритании Карла III вернуть двух липицианских лошадей, которых ему передали в 2024 году. Позднее в Будапеште объяснили письмо административной ошибкой и подтвердили, что животные останутся в Великобритании, сообщает The Telegraph.

Письмо Букингемский дворец получил в июле. В нём министерство сельского хозяйства Венгрии потребовало отправить животных обратно на государственный конный завод в Сильвашвараде, откуда их ранее доставили в Британию.

«Букингемский дворец получил письмо от министерства сельского хозяйства Венгрии, которое, как сообщается, носило «резкий характер» и требовало вернуть лошадей на конезавод (государственный конный завод в деревне Сильвашварад в северной Венгрии — Прим. Life.ru), откуда они были привезены», — говорится в сообщении издания.

После этого венгерская сторона признала, что требование появилось из-за административной ошибки. Посольство Венгрии в Великобритании сообщило, что лошади останутся там, как и планировалось с самого начала. При этом министерство сельского хозяйства уточнило, что юридически животных передали по договору займа. Формально Нельсон и Ивеко продолжают принадлежать венгерскому государству, хотя их рассматривают как подарок монарху.

Обеих лошадей отобрали для королевских конюшен в 2024 году в связи с восшествием Карла III на престол. Изначально Будапешт также рассматривал передачу церемониального комплекта с липицианской каретой, четвёркой лошадей и украшениями. В итоге Нельсон и Ивеко поселились в Виндзоре и в парадных выездах королевской семьи не участвовали.

The Telegraph связывает историю с пересмотром решений прежнего венгерского правительства. Лошадей передали Великобритании, когда кабинет министров возглавлял Виктор Орбан, а нынешнее руководство страны во главе с Петером Мадьяром изучает часть решений предыдущей власти.

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена добиваться от Евросоюза компенсаций за отказ от российских нефти и газа. Петер Мадьяр предложил предусмотреть такие расходы в бюджете ЕС на 2028–2034 годы и направлять средства на переход к другим источникам энергии, модернизацию предприятий и строительство хранилищ. Он также заявлял, что дорогие газ и электричество создают дополнительные риски для компаний Центральной Европы. Конкретную сумму возможной поддержки Будапешт пока не называл.