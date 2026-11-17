Венгрия отказалась от дальнейшего судебного разбирательства с Евросоюзом из-за направления доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Будапешт отозвал свои иски после того, как европейский суд признал, что не уполномочен рассматривать аналогичное дело. Об этом свидетельствуют документы Суда ЕС.

Как следует из судебных материалов, венгерская сторона ещё 9 октября уведомила инстанцию об отказе от претензий. Одновременно Будапешт попросил распределить судебные расходы в соответствии с установленной процедурой.

Причиной такого шага могло стать сентябрьское решение суда по первому аналогичному иску. Тогда судьи отказались рассматривать требования Венгрии, объяснив, что спор касается решений в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС, которые выходят за пределы их юрисдикции.

Разногласия возникли вокруг механизма финансирования украинской армии за счёт прибыли от заблокированных российских средств. Ещё в июне 2024 года комитет Европейского фонда мира одобрил выделение первого транша таких доходов на военные нужды Киева.

Венгрия оспаривала порядок принятия этого решения. Представителей страны не допустили к голосованию, поскольку ранее Будапешт воздержался при утверждении базового механизма распределения средств и не считался государством, участвующим в финансировании соответствующих расходов.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа уже передала Украине более восьми миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. Такую сумму 14 ноября назвал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, бельгийский депозитарий Euroclear участвует в использовании прибыли от заблокированных российских резервов, которую направляют в том числе на военную поддержку Киева.