Венгрия хочет закупать сжиженный природный газ через терминалы трёх европейских стран, но сталкивается с высокими расходами на его доставку. Об этом министр экономики и энергетики Иштван Капитань заявил после переговоров в Варшаве.

«Я отметил, что одним из главных препятствий для поставок газа в регион является не нехватка источников, а высокие тарифы», — написал министр в соцсетях.

Проблему Капитань обсудил с представителями Польши, Словакии, Хорватии и Литвы на международной энергетической конференции P-TEC. Он пояснил, что при транспортировке газа через несколько государств на каждой границе взимается отдельный сбор. В результате расходы накапливаются, делая поставки слишком дорогими.

Будапешт рассматривает три основных направления импорта СПГ: через хорватский терминал на острове Крк, греческий Александруполис и терминалы на Балтийском море. По мнению министра, эти маршруты смогут конкурировать по стоимости только при согласованном снижении транзитных тарифов.

Капитань предложил соседним странам совместно развивать газовую инфраструктуру. Он считает, что это позволит использовать разные маршруты для подстраховки в кризисных ситуациях, а в перспективе превратит Венгрию в региональный центр торговли газом.