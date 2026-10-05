Вэнс: США не видят доказательств связи Ирана с инцидентом Flydubai

США пока не располагают убедительными доказательствами причастности Ирана к инциденту на борту самолёта Flydubai. Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, комментируя продолжающееся расследование.

По его словам, американские власти продолжают изучать обстоятельства произошедшего. При этом Вэнс подчеркнул, что не хочет опережать выводы представителей разведывательного сообщества.

«Я бы не сказал, что видел что-то убедительное на данный момент», — отметил вице-президент, отвечая на вопрос о возможной связи Тегерана с инцидентом.

Речь идёт о рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив, который 30 сентября подал сигнал чрезвычайной ситуации и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили конфликт между членами экипажа.

По данным Генпрокуратуры ОАЭ, предварительное расследование указывает на попытку террористического акта. Следствие утверждает, что второй пилот напал на командира воздушного судна и попытался получить контроль над авиалайнером.

Тегеран отвергал предположения о своей причастности. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что произошедшее могло быть использовано для обвинений в адрес исламской республики.

Ранее Life.ru сообщал, что подозреваемый в нападении второй пилот Flydubai ранее проходил подготовку в других авиакомпаниях. Следователи продолжают устанавливать мотивы и все обстоятельства произошедшего.