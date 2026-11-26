Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Nvidia Дженсен Хуанг не находится под федеральным расследованием, поэтому президентское помилование ему не требуется. По словам Вэнса, эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции США и ведомствах национальной безопасности.

О возможном помиловании Хуанга заговорили на фоне его возвращения к руководству Nvidia. Президент США Дональд Трамп ранее публично призывал совет директоров восстановить главу компании в должности и даже допускал, что тому может понадобиться президентское помилование. Вэнс сообщил, что обсуждал ситуацию с несколькими представителями американской администрации, в том числе с исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем.

«Во-первых, нам сказали, что он не находится под следствием. И, откровенно говоря, я думаю, что в нашей стране нужно помнить: людей не судят в суде общественного мнения. Но самое главное, на личном уровне, мы получили заверения в том, что в отношении него не велось никакого серьёзного расследования — он не находился под следствием, а обвинения против него основывались на анонимных сообщениях, а не на реальных доказательствах», — заявил Вэнс.

При этом вице-президент уточнил, что окончательное решение о возвращении руководителя принял совет директоров Nvidia. Сам Трамп ранее утверждал, что убедил его пойти на этот шаг.