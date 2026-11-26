Вэнс заявил, что федеральное расследование против Хуанга не ведётся
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Nvidia Дженсен Хуанг не находится под федеральным расследованием, поэтому президентское помилование ему не требуется. По словам Вэнса, эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции США и ведомствах национальной безопасности.
О возможном помиловании Хуанга заговорили на фоне его возвращения к руководству Nvidia. Президент США Дональд Трамп ранее публично призывал совет директоров восстановить главу компании в должности и даже допускал, что тому может понадобиться президентское помилование. Вэнс сообщил, что обсуждал ситуацию с несколькими представителями американской администрации, в том числе с исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем.
«Во-первых, нам сказали, что он не находится под следствием. И, откровенно говоря, я думаю, что в нашей стране нужно помнить: людей не судят в суде общественного мнения. Но самое главное, на личном уровне, мы получили заверения в том, что в отношении него не велось никакого серьёзного расследования — он не находился под следствием, а обвинения против него основывались на анонимных сообщениях, а не на реальных доказательствах», — заявил Вэнс.
При этом вице-президент уточнил, что окончательное решение о возвращении руководителя принял совет директоров Nvidia. Сам Трамп ранее утверждал, что убедил его пойти на этот шаг.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может помиловать руководителя Nvidia Дженсена Хуанга, если расследование в отношении него приведёт к уголовным обвинениям. Однако республиканец считает, что бизнесмену не потребуется такая защита, и рассчитывает услышать от него правдивые ответы во время предстоящих слушаний в Конгрессе.