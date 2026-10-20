Вэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил против присоединения Украины к НАТО. По его мнению, Киев не должен становиться участником Североатлантического альянса, поскольку между Вашингтоном и украинской стороной нет формальных союзнических обязательств. Об этом Вэнс заявил в интервью платформе 2WAY.

«У нас нет формального союза с Украиной, насколько мне известно. Они не в НАТО, я не думаю, что они должны быть в НАТО», — сказал Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что Украина сейчас не входит в Североатлантический альянс. При этом он дал понять, что не поддерживает изменение её статуса и предоставление Киеву членства в военном блоке.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио исключил вопрос вступления Украины в НАТО из текущей повестки Вашингтона. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, для принятия подобного решения необходимо добиться единой позиции всех участников Североатлантического альянса. Рубио пояснил, что сейчас американская администрация сосредоточена на дипломатических усилиях по урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что Вашингтон рассчитывает сыграть конструктивную роль в мирном процессе. Однако дипломат признал, что нынешнее развитие событий пока не способствует достижению соглашения.