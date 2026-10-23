Вэнс жёстко ответил сенатору на слова о том, что Россия «‎крутит» Трампом

Президент США Дональд Трамп сознательно заключил топливное соглашение с Россией, чтобы снизить расходы американских фермеров. При этом разногласия между Москвой и Вашингтоном не мешают двум странам сотрудничать там, где это выгодно американской экономике. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью медиакорпорации iHeart.

Таким образом политик ответил на предположения о том, что российская сторона якобы могла повлиять на решение главы Белого дома. Вэнс категорически отверг подобную трактовку, подчеркнув, что Трамп самостоятельно определяет внешнеполитический курс страны.

«Могу заверить вас, что никто не манипулирует президентом США», — заявил американский вице-президент, комментируя заявление сенатора-республиканца Тома Тиллиса о том, что россияне «крутят Трампом как хотят».

По словам Вэнса, Вашингтон может расходиться с Москвой во взглядах на большинство международных вопросов, но это не означает необходимости отказываться от экономически выгодных договорённостей. Особенно если они позволяют сократить затраты американских производителей сельскохозяйственной продукции.

«Я думаю, президент осознаёт, что мы можем быть не согласны с Россией на 50% или даже 90%, но если есть возможность снизить расходы американских фермеров, почему бы ей не воспользоваться?» — пояснил Вэнс.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп пообещал снижение цен на дизель благодаря договорённостям с Россией. Американский президент назвал удешевление топлива одним из главных приоритетов своей администрации, особо выделив интересы фермеров, дальнобойщиков и владельцев ранчо. Он выразил уверенность, что соглашение с Москвой и ситуация вокруг Ормузского пролива позволят снизить стоимость дизеля не только в США, но и на мировом рынке