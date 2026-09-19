«Верь — не суеверь»: Верник вспомнил жизнеопределяющий урок Смоктуновского

Игорь Верник вспомнил, как Иннокентий Смоктуновский отучил его полагаться на театральные приметы и заставил поверить в собственные силы. Историю артист рассказал Пятому каналу.

Верник рассказал об уроке от Смоктуновского. Видео © Пятый канал

Заслуженный артист РФ поделился эпизодом из театральной юности. Во время одного из спектаклей у него за кулисами выпал текст роли. Верник мгновенно присел — существует поверье, что так можно избежать забывчивости на сцене. Однако Смоктуновский, игравший Иванова, отреагировал иначе и подозвал коллегу.

«Он говорит: «Игоряша, иди сюда». Я говорю: «Что, Иннокентий Михайлович? Что?». Он говорит: «Не надо суеверить. Надо верить», — воспроизвёл диалог Верник.

По его признанию, за этой короткой фразой скрывался куда более серьёзный посыл. Артист подчеркнул: речь шла не о бытовом совете, а о внутренней установке — уверенности в себе и умении брать ответственность за решения.

«За этими словами не просто, мол «не садись на текст, это ерунда». За этими словами другая система жизни — «Верь в себя». Это главное», — отметил собеседник.

Верник добавил, что каждый волен трактовать услышанное по-своему, но для него это стало напоминанием о личной ответственности. Не стоит перекладывать выбор на внешние силы — Вселенную или что-то ещё, поскольку человек сам является её частью.

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