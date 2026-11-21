Глава РФПИ и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности. Об этом он написал в соцсети X.

К таким ценностям Дмитриев отнёс веру, семью, суверенитет, сильные границы, закон и порядок. Их он противопоставил политике открытых границ, снисходительному отношению к преступности и «деструктивной антирелигиозной идеологии woke». Это противостояние глава РФПИ сравнил с борьбой света и тьмы.

Ранее Дональд Трамп назвал свои отношения с Владимиром Путиным фантастическими и заявил, что они приносят пользу Соединённым Штатам. Американский лидер даже назвал президента России своим другом во время встречи в Китае.