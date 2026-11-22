Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид древних верблюдов, которые обитали в Северной Америке около 10–13 миллионов лет назад и обладали огромными изогнутыми клыками длиной до четырёх сантиметров. Несмотря на устрашающую внешность, эти животные были травоядными. Новый вид получил название Vampyrocamelus welshi, или «верблюд-вампир». Об этом сообщает ScienceAlert.

Необычное открытие удалось сделать без новых раскопок. Учёные повторно изучили десятки тысяч окаменелостей из коллекции американского палеонтолога Чайлдса Фрика, собранной ещё в первой половине XX века. Некоторые кости почти столетие хранились в музейных фондах, прежде чем исследователи обратили внимание на их уникальные особенности.

Главной отличительной чертой древнего верблюда оказались огромные клыки с загнутыми назад острыми концами. У некоторых особей необычную форму имели также верхние предкоренные зубы, напоминавшие дополнительные клыки.

Останки этих животных чаще всего встречаются на территории современных американских штатов Техас и Оклахома, реже — в Небраске. Предположительно, древние верблюды обладали длинной шеей и высокими тонкими конечностями, благодаря которым могли доставать листья с деревьев подобно жирафам.

Однако назначение устрашающих зубов пока остаётся предметом дискуссий. Учёные допускают, что животные могли использовать их для защиты от хищников. При этом наиболее вероятной считается версия о соперничестве самцов за самок.

Палеонтолог Американского музея естественной истории Кэтрин Марриотт отметила, что крупные клыки, судя по изученным останкам, отсутствовали у самок. Это может указывать на их роль в брачном поведении.

Исследователи не исключают, что в музейных коллекциях до сих пор хранятся другие кости «верблюдов-вампиров», которые ранее ошибочно относили к близкому роду Aepycamelus. Новая научная работа подготовлена для публикации в бюллетене Музея естественной истории и науки Нью-Мексико.