Верховные суды России и Киргизии договорились о совместной работе с ИИ

Россия и Киргизия обновили соглашение о сотрудничестве между судебными системами. Документ подписали председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов и глава Верховного суда Киргизии Медербек Сатыев, сообщили РАПСИ в пресс-службе российского суда.

Соглашение предусматривает обмен судебными практиками и делегациями, проведение совместных научно-практических мероприятий и координацию подходов по актуальным вопросам работы судов.

Отдельное внимание стороны уделят цифровизации судопроизводства. В документе предусмотрено сотрудничество, в том числе по внедрению нейросетей в судебную деятельность.

«Соглашение позволит на системной основе обмениваться передовыми судебными практиками и делегациями, проводить совместные научно-практические мероприятия и координировать подходы по самым актуальным вопросам судебной деятельности», — отметил Краснов.

Ещё одним направлением сотрудничества станет научно-образовательная работа. Глава российского Верховного суда назвал её важной частью дальнейшего развития контактов между двумя странами.

Краснов прибыл в Киргизию с рабочим визитом по приглашению Сатыева. В рамках поездки председатель ВС РФ также примет участие в международной научно-практической конференции.

Ранее стало известно, что в России создадут специальный список норм для использования искусственного интеллекта. Это предусмотрено в рамках стратегии по повышению цифровой грамотности населения.