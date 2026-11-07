Владельцам садового пруда в австрийском Пашинге больше не нужно искать способ утихомирить лягушек. Верховный суд отклонил жалобу соседа, который годами добивался тишины по ночам. До этого хозяева даже запустили в водоём щуку, но кваканье продолжилось. Об этом сообщает Heute.

Для суда решающим стало то, что охраняемые земноводные поселились там сами. Обустройство такого пруда суд счёл обычным для этой местности способом использования участка.

Спор начался с жалобы жителя Верхней Австрии, который говорил, что из-за звуков с соседнего участка не мог спать с открытым окном. Эксперты выяснили, что кваканье прибавляло к уровню ночного шума у его дома около четырёх децибел.

Районный суд Трауна сначала поддержал истца и обязал владельцев водоёма снизить громкость с 22:00 до 06:00. Как именно это сделать, суд не уточнил. По данным Heute, судебные издержки могли составить до 30 тысяч евро.

Земельный суд Линца отменил это решение, сочтя кваканье естественным звуком. Сосед попытался оспорить отмену, но Верховный суд оставил решение в силе.

В России часы тишины устанавливают регионы. Как объяснял депутат Госдумы Дмитрий Свищев, если жалобы на громкую музыку, ремонт или ночные вечеринки не помогают, в суде могут пригодиться видеозаписи, показания соседей и обращения в полицию.