Верховный суд России признал украинскую организацию «Жёлтая лента»* экстремистской и запретил её деятельность на территории страны. Решение принято по иску генерального прокурора РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как установил суд, объединение действовало под контролем украинских спецслужб и получало финансовую поддержку от недружественных государств. По оценке судебной инстанции, его деятельность представляла угрозу территориальной целостности России и основам конституционного строя.

В пресс-службе также подчеркнули, что работа организации была связана с нарушением прав и свобод граждан, причинением вреда общественному порядку и государственной безопасности. На основании этих выводов Верховный суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о полном запрете объединения в России.

Ранее Life.ru сообщал о запрете украинского движения «АллатРа»*, которое Верховный суд России также признал экстремистским. Такое решение было принято в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры.

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