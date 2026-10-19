Верховный суд России оставил в силе 12-летний приговор украинке Любашенко

Верховный суд России отказался смягчать наказание гражданке Украины Кристине Любашенко, осуждённой на 12 лет колонии за участие в террористической организации и распространение заведомо ложных сведений о российской армии. Судебная коллегия по делам военнослужащих рассмотрела её кассационную жалобу и оставила ранее вынесенный приговор без изменений.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, нижестоящие инстанции признали Любашенко виновной по двум статьям Уголовного кодекса. Апелляция также не нашла оснований для пересмотра наказания.

«Коллегия по делам военнослужащих ВС РФ отказала в удовлетворении кассационной жалобы, признав наказание в виде 12 лет лишения свободы законным и обоснованным», — говорится в сообщении суда.

По материалам уголовного дела, в 2022 году Любашенко вступила в запрещённую в России террористическую организацию «Легион Свобода России»*. В мае 2023 года она привязала флаг организации к воздушным шарам и запустила их в небо с территории Москвы.

Кроме того, согласно выводам следствия и суда, женщина размещала аудиоколонки в оконных проёмах квартиры и гостиничного номера. Через них она публично транслировала записи с информацией о действиях ВС РФ на Украине, которую российский суд признал заведомо ложной.

За эти действия Любашенко признали виновной в участии в деятельности террористической организации и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ. Приговор предусматривает 12 лет лишения свободы.

Защита пыталась добиться пересмотра судебных решений, однако Верховный суд не усмотрел оснований для удовлетворения кассационной жалобы. Таким образом, назначенное наказание осталось в силе.

Ранее Life.ru сообщал о вынесении приговора Кристине Любашенко. В июне 2024 года Следственный комитет рассказал об обстоятельствах дела, включая запуск воздушных шаров с запрещённой символикой и трансляцию аудиозаписей через колонки.

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