Верховный суд Южной Кореи отменил 15-летний тюремный приговор бывшему премьер-министру Хан Док Су по делу о причастности к мятежу во время введения военного положения в декабре 2024 года. Материалы направили на повторное рассмотрение в Высокий суд Сеула. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Большинство судей — девять из двенадцати — сочли недостаточными доказательства того, что экс-премьер изначально намеревался участвовать в нарушении конституционного строя. Речь идёт о его действиях непосредственно перед объявлением военного положения президентом Юн Сок Ёлем 3 декабря 2024 года.

Тогда Хан Док Су предложил созвать заседание правительства и контролировал прибытие министров. Обвинение расценило это как попытку создать видимость законного согласования решения президента. Однако Верховный суд указал, что организация заседания кабинета министров сама по себе относится к должностным обязанностям премьера.

При этом решение суда не означает полного оправдания политика. Судьи не поставили под сомнение его виновность в составлении подложного официального документа и даче ложных показаний в Конституционном суде. Кроме того, установлено, что уже после введения военного положения Хан Док Су осознавал незаконность происходящего, пытался получить подписи министров под документами и обсуждал блокировку госучреждений, а также отключение электричества и водоснабжения отдельных СМИ.

Поскольку обвинительные эпизоды юридически связаны между собой и требуют назначения единого наказания, Верховный суд отменил обвинительную часть решения апелляционной инстанции целиком. Теперь нижестоящему суду предстоит заново рассмотреть дело и определить наказание с учётом выводов высшей судебной инстанции.

Ранее Life.ru сообщал, что в январе 2026 года Хан Док Су приговорили к 23 годам лишения свободы. Тогда суд назначил ему наказание даже строже, чем требовала прокуратура, настаивавшая на 15 годах заключения. Однако в мае апелляционная инстанция смягчила приговор до 15 лет, после чего дело дошло до Верховного суда.

Судебные процессы по делу о военном положении затронули и других представителей прежнего руководства Южной Кореи. В феврале Юн Сок Ёль получил пожизненное заключение по обвинению в организации мятежа. А в июне экс-президента приговорили ещё к 30 годам тюрьмы по отдельному делу об отправке беспилотников в КНДР. Суд установил, что операция в октябре 2024 года была направлена на обострение обстановки и создание предлога для введения чрезвычайных мер. По этому же делу бывший министр обороны Ким Ён Хён получил 30 лет заключения.