Приговоривший Юн Сок Ёля к пожизненному судья сам попал под следствие

В Южной Корее возбуждено дело против судьи Чи Гви Ёна, который председательствовал на процессе бывшего президента страны Юн Сок Ёля и приговорил его к пожизненному заключению по делу о мятеже. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Государственное ведомство по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников Южной Кореи (CIO).

Антикоррупционные органы передали материалы дела в суд. Поводом стало дорогостоящее застолье, которое, согласно данным следствия, оплатили адвокаты.

Как установили следователи, в августе 2023 года Чи Гви Ён вместе с двумя адвокатами посетил элитный ресторан. Общая сумма счета составила 4,09 млн вон — около 2,9 тысячи долларов.

При этом стоимость еды и услуг, пришедшаяся непосредственно на судью, превысила 1 млн вон. Следствие считает, что эта сумма превышает установленный южнокорейским законодательством лимит на подарки, угощения и развлечения для государственных служащих и ряда других категорий лиц.

Ограничения действуют в рамках известного в стране «закона Ким Ён Ран». При этом Чи Гви Ёна не обвиняют во взяточничестве. Следователи не смогли установить связь между оплатой застолья и каким-либо конкретным судебным решением либо услугой, оказанной адвокатам.

В результате действия судьи квалифицировали именно как нарушение антикоррупционных ограничений на получение дорогостоящих угощений. Теперь дело Чи Гви Ёна предстоит рассмотреть суду.