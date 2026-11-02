Пенсия, начисленная человеку после его смерти, не может достаться наследникам. Такое разъяснение дал Верховный суд России, рассмотрев спор между Социальным фондом и банком из-за ошибочно перечисленных 17,5 тысячи рублей.

«Коллегия по экономическим спорам разъяснила, что наследники вправе претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя», — сообщили в пресс-службе суда.

Поводом стало дело жительницы Омской области, которая умерла 28 октября 2024 года. Однако 8 ноября на её банковский счёт поступила пенсия за новый месяц — 17 526 рублей. Когда региональное отделение Соцфонда узнало о смерти женщины, оно потребовало вернуть деньги.

Банк отказался, объяснив, что не вправе самостоятельно распоряжаться средствами клиентов. Спор дошёл до суда. Первая и апелляционная инстанции поддержали Соцфонд, указав, что выплата за период после смерти пенсионера не входит в наследство.

Кассационный суд решил иначе. По его мнению, после зачисления на банковский счёт деньги становятся имуществом умершего, поэтому разбираться с их возвратом следует уже с наследниками.

Верховный суд отменил это решение и восстановил постановления первых двух инстанций. Таким образом, ошибочно поступившая пенсия за месяц после смерти получателя подлежит возврату Социальному фонду.

При этом решение не означает, что родственники вообще лишаются права на невыплаченную пенсию умершего. Согласно разъяснениям Социального фонда России, суммы, причитавшиеся пенсионеру за месяц его смерти, могут получить совместно проживавшие с ним члены семьи при соблюдении установленных условий. Если таких получателей нет либо они не обратились за выплатой в течение шести месяцев, деньги наследуются на общих основаниях.

Ранее Life.ru рассказывал, как пенсионерам самостоятельно проверить право на другой вид выплат. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснял, что в некоторых случаях россиянам выгоднее оформить пенсию по инвалидности или потере кормильца. Узнать о такой возможности можно непосредственно в Социальном фонде, не прибегая к услугам платных посредников. При этом пенсия по потере кормильца — самостоятельная выплата, а не наследование пенсии умершего родственника.