«Верить не будем»: Политолог оценил три условия Трампа по урегулированию на Украине

России следует осторожно относиться к предложениям администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Своей оценкой он поделился с «Газетой.ru».

Поводом стали озвученные Владимиром Зеленским три пункта, которые, по его словам, продвигает Вашингтон: прекращение ударов по энергетическим объектам, возобновление зернового коридора в Чёрном море и новая встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

«Даже если эти люди и озвучат что-то, что нам подходит, мы этому верить не будем и не должны верить», — заявил Ордуханян.

Он объяснил свой скепсис тем, что позиция американской администрации, по его мнению, способна быстро меняться.

Политолог также считает, что перечисленные инициативы не отвечают интересам российской стороны. В качестве аргумента он сослался на предыдущие договорённости о прекращении огня и задался вопросом, что Москва получила от подобных шагов.

Ранее Life.ru рассказывал о трёх шагах, которые администрация Трампа предлагает для урегулирования конфликта на Украине. Речь также шла об энергетической инфраструктуре, зерновом коридоре и возможных переговорах в Абу-Даби.