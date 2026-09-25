«Верить не будем»: Политолог оценил три условия Трампа по урегулированию на Украине
Политолог Ордуханян заявил, что в РФ не будут верить условиям Трампа по Украине
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России следует осторожно относиться к предложениям администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Своей оценкой он поделился с «Газетой.ru».
Поводом стали озвученные Владимиром Зеленским три пункта, которые, по его словам, продвигает Вашингтон: прекращение ударов по энергетическим объектам, возобновление зернового коридора в Чёрном море и новая встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
«Даже если эти люди и озвучат что-то, что нам подходит, мы этому верить не будем и не должны верить», — заявил Ордуханян.
Он объяснил свой скепсис тем, что позиция американской администрации, по его мнению, способна быстро меняться.
Политолог также считает, что перечисленные инициативы не отвечают интересам российской стороны. В качестве аргумента он сослался на предыдущие договорённости о прекращении огня и задался вопросом, что Москва получила от подобных шагов.
Ранее Life.ru рассказывал о трёх шагах, которые администрация Трампа предлагает для урегулирования конфликта на Украине. Речь также шла об энергетической инфраструктуре, зерновом коридоре и возможных переговорах в Абу-Даби.
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