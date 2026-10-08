Вернёмся к кокаину: Рубио отвлёкся на странные звуки, но быстро вспомнил, о чём говорил

Незнакомые звуки в зале заставили госсекретаря США Марко Рубио прервать выступление о борьбе с наркотрафиком. Это произошло на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру в Лиссабоне.

Дипломат рассказывал об изъятии наркотиков и сотрудничестве двух стран, когда отвлёкся на происходящее.

«Что это такое? Робот? Это что? Вы это видели? Ладно, извините. Я легко отвлекаюсь, ребята. Мы говорили о кокаине, так что давайте вернёмся к этому», — сказал Рубио.

После короткой паузы глава Госдепартамента продолжил речь. По его словам, за 2026 год Португалия конфисковала уже 47 тонн кокаина, в том числе в сотрудничестве с американским Управлением по борьбе с наркотиками.

Госсекретарь поблагодарил принимающую сторону за противодействие международным преступным группировкам. Их деятельность он назвал угрозой национальной безопасности.

В ходе европейского турне Рубио также обсуждал украинский конфликт. В интервью Kathimerini он назвал урегулирование труднодостижимым, но заверил, что Вашингтон продолжает искать возможности для дипломатического решения.