Пасека может окупиться уже за год, если подойти к делу грамотно. Такую оценку привёл председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев в беседе с НСН.

«При грамотном использовании это окупается в течение года: если вы вложили 100 тысяч весной, то уже ближе к зиме вы можете эти 100 тысяч вернуть», — рассказал эксперт.

Расчёт строится на стоимости одной пчелосемьи — около 20 тысяч рублей. Пять семей обойдутся примерно в 100 тысяч. Осенью, по словам Михеева, эти деньги можно получить обратно и расширить пасеку до десяти семей на зиму. При этом всё зависит от подготовки пчеловода.

«С первого раза так всё легко и просто не пойдёт», — предупредил он. В пчеловодстве, по его мнению, нет предела совершенству, поэтому результат требует и знаний, и опыта.