Зумеры выбирают вязание, приготовление еды и бумажные книги, чтобы вернуть ощущение контроля над жизнью, считает клинический психолог Маргарита Алексеева. По её словам, за сознательным отказом от некоторых удобств стоит попытка справиться с тревогой и увидеть осязаемый результат собственных усилий.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист объяснила, что этот тренд получил название фрикшенмаксинг. Молодые люди чинят одежду вместо покупки новой, готовят вместо заказа доставки и пользуются бумажными картами. Такой выбор собеседница издания связывает с психологической потребностью вернуть связь с реальностью.

Постоянный поток тревожных новостей усиливает напряжение, а работа за компьютером не всегда позволяет почувствовать значимость сделанного. Ручной труд даёт другой опыт: человек видит, как постепенно появляется вещь, которую можно потрогать и подарить близкому. Это приносит чувство завершённости.

«Это единственный способ быть психически устойчивым, возвращаться из своих фантазий, страхов и ожиданий в реальную жизнь», — заключила эксперт.