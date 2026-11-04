«Вернуться из фантазий в реальность»: Почему зумеры увлеклись ручным трудом
Психолог Алексеева: Сложный быт помогает зумерам вернуть чувство контроля
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Зумеры выбирают вязание, приготовление еды и бумажные книги, чтобы вернуть ощущение контроля над жизнью, считает клинический психолог Маргарита Алексеева. По её словам, за сознательным отказом от некоторых удобств стоит попытка справиться с тревогой и увидеть осязаемый результат собственных усилий.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист объяснила, что этот тренд получил название фрикшенмаксинг. Молодые люди чинят одежду вместо покупки новой, готовят вместо заказа доставки и пользуются бумажными картами. Такой выбор собеседница издания связывает с психологической потребностью вернуть связь с реальностью.
Постоянный поток тревожных новостей усиливает напряжение, а работа за компьютером не всегда позволяет почувствовать значимость сделанного. Ручной труд даёт другой опыт: человек видит, как постепенно появляется вещь, которую можно потрогать и подарить близкому. Это приносит чувство завершённости.
«Это единственный способ быть психически устойчивым, возвращаться из своих фантазий, страхов и ожиданий в реальную жизнь», — заключила эксперт.
Ранее психолог объяснила, почему вечерние планы изменить жизнь теряют привлекательность к утру. Представлять желаемый результат проще, чем добиваться его: когда наступает время действовать, человек нередко выбирает доступное удовольствие вместо усилий ради будущей пользы.