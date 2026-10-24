«Верно и блестяще»: Дмитриев поддержал Маска, разоблачившего наживу украинских элит на войне

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал Илона Маска, который указал на схему обогащения украинских элит за счёт западной помощи. В соцсети X Дмитриев написал на английском, что Маск «верно, проницательно и блестяще» разоблачает порочный, самоподдерживающийся круг наживы на войне.

Поводом стал пост Маска о том, что интересы украинских элит и простых граждан кардинально расходятся. По его словам, первые серьёзно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступивших на Украину, тогда как дети обычных граждан вынуждены воевать.

Кроме того, Маск уверен, что часть выделяемых Киеву средств возвращаются в США и используются для политических кампаний. Именно поэтому, уверен бизнесмен, некоторые политики больше заботятся об Украине, чем о своей стране.