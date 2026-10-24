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Опубликовано 24 октября, 00:28

«Верно и блестяще»: Дмитриев поддержал Маска, разоблачившего наживу украинских элит на войне

Дмитриев высоко оценил пост Маска о наживе украинских элит на конфликте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал Илона Маска, который указал на схему обогащения украинских элит за счёт западной помощи. В соцсети X Дмитриев написал на английском, что Маск «верно, проницательно и блестяще» разоблачает порочный, самоподдерживающийся круг наживы на войне.

Поводом стал пост Маска о том, что интересы украинских элит и простых граждан кардинально расходятся. По его словам, первые серьёзно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступивших на Украину, тогда как дети обычных граждан вынуждены воевать.

Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счёт помощи Запада
Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счёт помощи Запада

Кроме того, Маск уверен, что часть выделяемых Киеву средств возвращаются в США и используются для политических кампаний. Именно поэтому, уверен бизнесмен, некоторые политики больше заботятся об Украине, чем о своей стране.

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Юния Ларсон
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