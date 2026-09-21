Вернула себе свои 20: Кристина Агилера потрясла публику удивительным омоложением

Кристина Агилера потрясла поклонников заметно помолодевшим внешним видом на светском мероприятии в Монако. Образ 45-летней певицы привлёк внимание после её появления на гала-вечере фонда князя Альбера II.

Артистка вышла на красную дорожку в чёрном платье Versace с глубоким декольте и массивным серебристым воротником. Образ дополнили длинные светлые волосы с укладкой в стиле нулевых и яркий макияж. Агилера также выступила на вечере вместе с Пласидо Доминго и Sister Sledge.

Однако больше наряда внимание пользователей соцсетей привлекло лицо певицы. В обсуждениях поклонники отмечают выраженные скулы, гладкую кожу и изменившийся овал, сравнивая нынешнюю Агилеру с её образом времён начала карьеры. Некоторые предполагают, что добиться такого эффекта могли пластические операции или косметологические процедуры, однако сама исполнительница эти версии не подтверждала.

В частности, в Сети обсуждают возможные подтяжку лица и блефаропластику, но достоверных данных о проведении этих операций нет. Ранее певица открыто рассказывала о своём положительном отношении к эстетической медицине и признавалась, что пользовалась инъекционными процедурами. При этом артистка подчёркивала, что для неё важно сохранять естественную мимику во время выступлений.

Ранее Life.ru рассказывал, что врачи разошлись в оценке заметных перемен во внешности Селены Гомес. Пластический хирург допустил, что певица могла сделать подтяжку височной области для эффекта «лисьих глаз» и прибегнуть к филлерам, тогда как другой специалист связала изменения с системной красной волчанкой и её терапией.