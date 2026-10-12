Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 19:59

Вернулись с флагом и гимном — и сразу 17 медалей! Россияне отличились на Играх в Парагвае

Россияне завоевали 17 медалей на World Skate Games в Парагвае

Обложка © Telegram / Федерация Роллер Спорта России

Обложка © Telegram / Федерация Роллер Спорта России

Российские спортсмены завоевали 17 медалей по итогам первой недели Всемирных роллер-игр World Skate Games в столице Парагвая Асунсьоне. Об этом сообщили в Федерации скейтбординга и роллер-спорта России.

В активе национальной команды семь золотых, три серебряные и семь бронзовых наград. Это лучший результат россиян за всю историю выступлений на турнире.

Особенно успешно наши спортсмены выступили во фристайле. С 6 по 9 октября в этой дисциплине соревновались 14 россиян, которые завоевали семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Всего во фристайле участвовали 230 спортсменов из 29 стран.

Для российских атлетов нынешний турнир стал первым после возвращения права выступать с национальными флагом и гимном. Всемирные роллер-игры стартовали 29 сентября и продлятся до 18 октября, поэтому окончательный медальный зачёт ещё впереди.

Четырём российским гимнастам выдали визы на чемпионат мира в Нидерландах
Четырём российским гимнастам выдали визы на чемпионат мира в Нидерландах

Ранее Life.ru сообщал о восстановлении российских скейтбордистов и роллер-спортсменов в правах на международной арене. В августе 2026 года исполком международной федерации World Skate разрешил россиянам вновь выступать на зарубежных турнирах под национальным флагом и с гимном. До этого, с 2024 года, отечественные спортсмены участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.

Больше новостей о спортивных победах и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • парагвай
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar