Вернулся за добычей и попал в засаду: В Забайкалье застрелили медведя, растерзавшего свинью

Медведя застрелили в селе Новосалия Улётовского района Забайкалья после того, как он убил свинью во дворе частного дома. Хищник вернулся за добычей следующей ночью и попал в устроенную местными засаду.

Инцидент произошёл в ночь на 4 октября. Как рассказала глава сельской администрации Татьяна Скубиева, зверь пробрался в стойло, задрал свинью и прикопал тушу.

«Свинью он прикопал и на следующую ночь вернулся. Но там уже устроили засаду и застрелили его», — рассказала Скубиева «Чита.Ру».

По её словам, это мог быть тот же медведь, которого ранее замечали в местности Антошкина падушка. При этом вокруг населённых пунктов района в последнее время встречается сразу несколько хищников.

В Забайкалье в этом году участились выходы медведей к людям. С начала августа региональные власти получили десятки сообщений о появлении зверей возле населённых пунктов, а с 29 сентября в крае действует режим повышенной готовности. Для реагирования сформированы мобильные группы охотоведов и охотников.

Ранее Life.ru сообщал, что медведь вышел к частному сектору на окраине Южно-Сахалинска и был застрелен. Хищника заметили рядом с жилыми домами в селе Березняки, после чего на место прибыли охотоведы. Власти попросили жителей ближайших районов временно отказаться от прогулок у леса и не пытаться самостоятельно прогонять диких животных.