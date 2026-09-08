Вернувшийся из Германии волонтёр Шлюнд подписал контракт с Минобороны РФ

Русский немец Макс Шлюнд, который вместе с женой покинул Германию и вернулся в Россию, заключил контракт с Минобороны РФ. Сейчас он проходит службу в одном из российских подразделений в зоне СВО. Об этом Шлюнд рассказал ТАСС.

«Недавно я подписал контракт с Министерством обороны России. Считаю это нужным в защите нашей Родины», — сказал он.

Шлюнд объяснил своё решение отношением западных стран к России. По его словам, граждане должны добровольно защищать интересы своей страны.

До возвращения в Россию Шлюнд долго жил в Германии, однако немецкого гражданства так и не получил. Вместе с Еленой Колбасниковой после начала СВО он занимался помощью жителям Донбасса.

Супруги создали волонтёрскую организацию «Мост дружбы между Россией и Германией». В неё вошли этнические немцы и выходцы из России. Участники объединения собирали средства на гуманитарные грузы и передавали помощь больницам, детским домам и другим гражданским учреждениям.

Позднее Шлюнд и Колбасникова покинули Германию из-за угрозы преследования со стороны местных правоохранительных органов и переехали в Россию.

Ранее сообщалось, что 44-летний Самвел Царукян заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО до окончания срока заключения. В интернете мужчина получил известность благодаря внешнему сходству с Владимиром Зеленским и роликам, в которых исполнял песни группы «Руки Вверх!».