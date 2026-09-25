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Опубликовано 25 сентября, 09:39

Верный диагноз поставили слишком поздно: Дело о смерти пациентки в больнице под Ростовом дошло до Бастрыкина

Бастрыкин затребовал доклад после смерти пациентки в больнице под Ростовом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / onur ozgen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / onur ozgen

Смерть 63-летней пациентки одной из больниц Ростовской области дошла до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил доложить о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СК России.

Причиной стало обращение в соцсетях, оставленное в приёмной председателя ведомства. Автор сообщения заявил, что женщину госпитализировали в январе прошлого года после резкого ухудшения самочувствия.

По словам заявителя, первоначально медики поставили пациентке неверный диагноз. Истинную причину её состояния, как утверждается в обращении, удалось установить лишь через несколько дней, однако спасти женщину не удалось.

Теперь следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют изложенные доводы. Каких-либо выводов о качестве оказанной медицинской помощи в сообщении пока не приводится. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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Ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в больнице Ржева. Родственники мужчины считали, что трагедия могла быть связана с нарушениями при оказании медицинской помощи, а следователи начали проверять качество лечения.

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Полина Никифорова
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