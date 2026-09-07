«Вертелся как вошь на гребешке»: Медведчук высмеял двойную игру Зеленского

Владимир Зеленский пытается одновременно предстать миротворцем перед Вашингтоном и показать европейским союзникам способность продолжать боевые действия. Такую оценку в статье для сайта движения «Другая Украина» дал его глава Виктор Медведчук, ранее возглавлявший запрещённую на Украине партию ОПЗЖ. По мнению политика, Зеленский посылает западным партнёрам взаимоисключающие сигналы.

«Больше всех старается Зеленский, который показывает США, как он из штанов выпрыгивает ради мира, а европейцам — как он умело ведёт войну. <...> Он вертелся как вошь на гребешке, заверяя всех, что работа по завершению войны идёт вовсю и вот-вот даст свои плоды», — написал Медведчук.

Автор публикации также считает, что перед поездкой американских переговорщиков в Москву и Киев в информационном поле возникло множество завышенных ожиданий.

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября более трёх часов беседовали с Владимиром Путиным в Кремле. На следующий день они встретились с Владимиром Зеленским в Киеве. О прорыве стороны не объявляли, однако американские представители сообщили о неких новых идеях и выразили надежду на скорое возобновление трёхсторонних переговоров.