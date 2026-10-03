Вертолёт на крыше лимузина: Безумная идея каскадёра Чеботарёва закончилась жёсткой аварией

Российский каскадёр Евгений Чеботарёв решил перевезти вертолёт, установив его прямо на крышу лимузина. Необычная транспортировка закончилась неудачно — по дороге автомобиль вместе с воздушным судном перевернулся. Об это он рассказал в своих соцсетях.

Каскадёр Чеботарёв перевернул лимузин при перевозке вертолёта для нового трюка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chebotarev_evgeny

На видео видно, как вертолёт закрепили сверху длинного автомобиля. В какой-то момент конструкция потеряла устойчивость, и лимузин завалился набок вместе с грузом.

На этом Чеботарёв затею не бросил. После аварии он привлёк буксир и всё-таки доставил вертолёт до нужного места.

Воздушное судно понадобилось каскадёру не для обычной перевозки — Чеботарёв собирается задействовать его в одном из следующих трюков. Что именно он планирует сделать с вертолётом, пока не раскрывается.

Экстремал известен экспериментами с дорогостоящей техникой и автомобилями. В июне Чеботарёв попал в ДТП на Ferrari F8 Tributo Spider в Ростове-на-Дону. Спорткар после столкновения вылетел к тротуару и остановился всего в нескольких метрах от прохожих. Стоимость ремонта блогер тогда оценил более чем в 5 млн рублей.