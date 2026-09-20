Планы вручить Владимиру Зеленскому православную награду вызвали возмущение у части верующих в США. О недовольстве в американском православном сообществе рассказал источник РИА «Новости».

Торжественный ужин запланирован на 26 сентября. Бывшего юмориста хотят наградить премией «Маяк надежды» от греческого православного храма — Национальной святыни Святого Николая в Нью-Йорке.

Сама церемония состоится не в здании храма, а в банкетном комплексе Casa Cipriani на Саут-стрит. Как ранее сообщала New York Post, организаторы также рассчитывают собрать средства на поддержку святыни, восстановленной после терактов 11 сентября 2001 года.

Исполнительный директор храма Эндрю Вениопулос объяснял выбор лауреата желанием выразить солидарность с Украиной. Однако решение церковной организации поддержали далеко не все православные.

В конце июля на сайте Orthodox Reflections появилась петиция с требованием отказаться от награждения. К настоящему времени обращение собрало более 1,5 тысячи подписей. Авторы инициативы также призвали единомышленников прийти к месту проведения ужина и устроить мирную акцию протеста.

«Многие в греческой общине страшно недовольны, не говоря уже о других православных в США», — сообщил источник.

Свою позицию противники церемонии связывают прежде всего с действиями украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви. Авторы петиции обвиняют Киев в захвате храмов, уголовном преследовании духовенства и ограничении деятельности УПЦ.

Ранее депутат польского сейма Анджей Запаловский обвинил Зеленского в попытках втянуть Польшу и другие европейские страны в прямое противостояние с Россией. Парламентарий предупредил, что ситуация становится всё серьёзнее.