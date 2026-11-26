Севастополь остался без электричества из-за аварии на энергетических объектах за пределами города. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В связи с аварией на энергообъектах за пределами нашего региона Севастополь остался без напряжения», — говорится в сообщении властей.

Жителей попросили отключить бытовые электроприборы от сети, чтобы избежать их повреждения при восстановлении подачи электричества.

По информации «Севастопольэнерго», из-за нехватки поступающей мощности ранее пришлось отключить потребителей всех очередей. При этом больницы, гидроузлы и другие социально значимые объекты продолжают получать электроэнергию. Энергетики регулируют нагрузку в зависимости от ситуации.

Ранее Life.ru сообщал об отключении электричества в Крыму из-за аварии за пределами полуострова. Тогда перебои с электроснабжением также связывали с повреждением энергетической инфраструктуры за пределами региона.