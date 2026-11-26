Весь Севастополь остался без света из-за аварии на энергообъектах за городом
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Севастополь остался без электричества из-за аварии на энергетических объектах за пределами города. Об этом сообщили в правительстве региона.
«В связи с аварией на энергообъектах за пределами нашего региона Севастополь остался без напряжения», — говорится в сообщении властей.
Жителей попросили отключить бытовые электроприборы от сети, чтобы избежать их повреждения при восстановлении подачи электричества.
По информации «Севастопольэнерго», из-за нехватки поступающей мощности ранее пришлось отключить потребителей всех очередей. При этом больницы, гидроузлы и другие социально значимые объекты продолжают получать электроэнергию. Энергетики регулируют нагрузку в зависимости от ситуации.
Ранее Life.ru сообщал об отключении электричества в Крыму из-за аварии за пределами полуострова. Тогда перебои с электроснабжением также связывали с повреждением энергетической инфраструктуры за пределами региона.
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