«Весь урожай погиб»: На фермах Приморья выясняют причину массового мора гребешка

Массовую гибель приморского гребешка зафиксировали на морских фермах в заливе Петра Великого. У отдельных хозяйств погиб весь урожай, сообщил генеральный директор компании «Бионт-К» Станислав Лузгин.

«Соседние хозяйства ещё две недели назад жаловались о том, что у них донный гребешок весь вскрывался. Мы в пятницу у себя провели обследование на нескольких участках и увидели, что гребешок на дне лежит в каком-то непонятном состоянии», — рассказал Лузгин ТАСС.

По его словам, специалисты отобрали пробы и сейчас ищут лабораторию, которая сможет установить причины произошедшего. Проверку уже начала Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Специалисты отобрали образцы погибших моллюсков и направили их на исследование. Причина массовой гибели пока не установлена.

«Конечно, весь урожай погиб», — добавил он.

Подобные проблемы с моллюсками в регионе уже возникали. В 2023 году Life.ru рассказывал о гибели устриц на морских фермах Приморья после тайфуна. Тогда специалисты связывали происходящее с резким опреснением прибрежной воды после сильных осадков. Однако переносить эту причину на нынешний случай пока оснований нет.