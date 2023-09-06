Москвичей успокоили после прогноза о дефиците устриц из-за гибели моллюсков в Приморье

Директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин оценил сообщения СМИ о том, что жители Москвы на три года могут остаться без устриц из-за гибели моллюсков в Японском море в результате тайфуна, который разбавил солёную воду у берегов Приморья пресной. По его оценке, делать какие-то выводы пока рано.

"Пока речь идёт о единичных сигналах [гибели моллюсков в море]. Затронет ли это в целом всё Приморье, пока не известно. Но даже если это действительно так, то в Приморье производят примерно 50–60% устриц. Остальное производство — в Чёрном море, в том числе в Крыму", — объяснил эксперт в беседе с телеканалом "360".

При этом, согласно статистике, россияне в среднем едят по одной устрице в год на человека, добавил собеседник телеканала. По его мнению, если россияне какое-то время будут есть на одного моллюска в год меньше, то никакой трагедии в этом не будет, так как продукт, по сути, не такой важный и является в большей степени деликатесом. Так что даже при худшем раскладе остаётся просто принять капризы природы такими, какие они есть.