Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипове готовят к перезапуску в первом квартале 2027 года, сообщил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. Он уточнил, что оборудование сохранено, а предприятие продолжит выпускать автомобили.

Новый партнёр не назван, однако раньше на предприятии собирали авто марки Exeed, которая принадлежит концерну Chery. В 2024–2025 годах выпустили 16,4 тысячи машин. Позже производство решили перенести в Санкт-Петербург.

По данным «Газеты.ru», Минпромторг РФ готов поддержать завод в части дополнительной загрузки мощностей и углубления уровня локализации производства.

Ранее автомобили Volga обошли «Москвич» по продажам: с 5 по 25 октября покупатели приобрели 793 машины против 694. Автомобили возрождённой марки собирают в Нижнем Новгороде на бывших мощностях Volkswagen и Skoda.