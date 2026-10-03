Ветеран ГРУ раскрыл три направления работы украинской разведки в Африке

Украинская военная разведка в 2024–2026 годах ведёт активную деятельность в странах Сахеля и Северной Африки. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Генштаба ВС РФ Владимир Винокуров.

По его словам, работа ГУР в регионе сосредоточена сразу на нескольких направлениях. В частности, речь идёт о содействии туарегским и связанным с ними джихадистским формированиям, действующим против российских подразделений в Мали.

Вторым направлением ветеран ГРУ назвал сбор информации о составе и перемещениях Африканского корпуса в Центральноафриканской Республике и Ливии. Третьим, по его словам, является работа с диаспоральными и сетевыми структурами берберского происхождения.

«Деятельность украинской военной разведки в Сахельском регионе и арабской части Северной Африки в 2024–2026 годах носит устойчивый характер и сосредоточена на нескольких основных направлениях», — сказал Винокуров.

Он также заявил, что деятельность ГУР в Африке связана с более широкой системой взаимодействия западных спецслужб. «Пожалуй, самое главное африканское направление деятельности ГУР минобороны Украины выстроено как элемент более широкой системы распределения функций между западными спецслужбами, в которой Украина выполняет роль оперативного исполнителя поставленных ими задач», — отметил ветеран ГРУ.

Винокуров добавил, что одним из направлений такой работы является информационное и логистическое обеспечение соответствующих сетевых структур. При этом он отдельно выделил Мали, ЦАР и Ливию как страны, в которых, по его оценке, сосредоточена значительная часть этой деятельности.

Ранее CNN писал о направлении Киевом около 15 специалистов по беспилотникам в Мали, где они обучали представителей «Фронта освобождения Азавада» работе с дронами и помогали координировать операции дистанционно. Это объединение преимущественно состоит из туарегских повстанцев на севере страны.