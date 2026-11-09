Киностудия DC Studios после четырёх лет работы сменит Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Оба продюсера оставят руководящие должности, а управление проектами компании перейдёт к Джереми Лэтчему, который ранее работал в Marvel Studios. О кадровых изменениях сообщил журнал Variety.

Новый руководитель DC Studios участвовал в создании киновселенной Marvel с первых этапов её развития. Лэтчем работал над супергеройскими фильмами вместе с командой Кевина Файги, а теперь займётся развитием проектов DC.

Ганн и Сафран возглавили студию в 2022 году по решению тогдашнего генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава. Перед ними стояла задача обновить киновселенную DC и создать конкурента фильмам Marvel.

Летом 2025 года студия представила «Супермена», который положил начало новой серии фильмов. Картина заработала 618 миллионов долларов в мировом прокате. Однако следующий проект, «Супергёрл», не оправдал финансовых ожиданий. В 2026 году фильм собрал около 126 миллионов долларов при производственном бюджете в 170 миллионов.

Несмотря на уход с руководящих должностей, Джеймс Ганн и Питер Сафран продолжат сотрудничать с DC Studios. Продюсеры решили сосредоточиться на творческой работе и отказаться от управления компанией.

Ганн продолжит заниматься фильмом «Супермен — Человек завтрашнего дня», премьеру которого студия запланировала на лето 2027 года. В планах DC также остаётся «Бэтмен — Часть II» с Робертом Паттинсоном. Продолжение фильма Мэтта Ривза должно выйти в 2028 году.