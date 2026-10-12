Ветераны Волгограда призвали наказать тату-мастера, набившего «баронессу-пулемётчицу» Игоря Синяка

Правоохранительным органам следует обратить внимание на тату-студию в Волгограде, где клиенту набили портрет блогера Игоря Синяка в военной форме. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала заместитель председателя Волгоградской областной организации ветеранов Зоя Ломакина.

Поводом стала татуировка, сделанная по мотивам распространившегося в Сети мема с изображением квир*-блогера Игоря Синяка в образе участника Великой Отечественной войны. Ломакина назвала подобные эксперименты с образом ветерана недопустимыми.

Господи, что тут думать? Тут думать даже нечего. Этого нельзя допустить, чтобы был такой тренд с фотошопом блогера в военной форме. Это отвратительно и безобразно. Суд и прокуратура должны этим заниматься Зоя Ломакина заместитель председателя Волгоградской областной организации ветеранов

По мнению представительницы ветеранской организации, пользователям, которые сталкиваются с подобным контентом, следует направлять информацию в правоохранительные органы. Она считает, что широкая огласка может помочь пресечь распространение подобных изображений.

Ломакина подчеркнула, что особенно резко воспринимает использование военной формы и образа участника войны в юмористическом контексте.

«Действительно, это просто оскорбление образа ветерана. И не только ветерана, а вообще русского человека, народа нашего. Человека, который завоевал победу, который выстоял, который ценой своей жизни сражался для будущих поколений», — сказала она.

При этом сама Ломакина уточнила, что лично с подобными татуировками или мемами ранее не сталкивалась. По её словам, для возможной проверки правоохранителям необходимы конкретные материалы и обращения граждан.

Ранее Life.ru рассказывал о тату-мастере из Волгограда, которая ради шутки набила клиенту портрет блогера Игоря Синяка в образе ветерана Великой Отечественной войны. Девушка написала, что к ней обратился правнук «отважной пулемётчицы», которая когда-то сумела захватить загадочную «Хермесовку». Мастерица воодушевилась и приступила к работе.

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