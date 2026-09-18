Ветлугин ворвался в топ-2 Lombardia Trophy и уступил лидеру чуть больше балла

Российский фигурист Матвей Ветлугин занимает второе место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии. По официальным результатам соревнований, за прокат спортсмен получил 90,02 балла.

Лидером промежуточного зачёта стал представитель Эстонии Михаил Селевко. Он набрал 91,09 балла, опередив россиянина всего на 1,07 балла.

Третью строчку занимает француз Корентен Спинар с результатом 89,08 балла. Следом расположился итальянец Габриэле Франджипани, получивший 86,37 балла.

Lombardia Trophy проходит в Бергамо с 17 по 20 сентября. Мужчины представят произвольные программы 20 сентября, после чего определится итоговый победитель соревнований.

Ветлугину 22 года. Он выигрывал этапы Гран-при России и становился их призёром, а на чемпионате России 2026 года занял четвёртое место.

С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев вновь допускает российских фигуристов к международным турнирам при выполнении критериев нейтрального статуса. Ветлугин выступает в Италии без российской государственной символики.

Ранее Life.ru сообщал, что сын Евгения Плющенко Александр дебютировал на турнире ISU под флагом Азербайджана. Для юного фигуриста это стало первым выступлением на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев в новом статусе.