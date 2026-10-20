Вьетнам выделил Украине гуманитарную помощь на 500 тысяч долларов

Вьетнам предоставил Украине новый пакет гуманитарной помощи на 500 тысяч долларов. О решении Ханоя сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, поблагодарив власти республики за поддержку в преддверии зимы.

«Мы высоко ценим этот значимый жест доброй воли, сочувствия и солидарности с украинским народом в эти сложные времена», — написал Сибига в телеграм-канале.

По словам министра, выделенные средства предназначены для гуманитарных нужд. Он назвал решение Вьетнама проявлением солидарности и отметил, что помощь особенно своевременна на фоне приближающихся холодов.

Сибига также подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Ханоем. Украинская сторона рассматривает новый пакет как подтверждение сотрудничества между двумя странами.

В сентябре отношения Москвы и Ханоя обсуждались на высшем уровне во время визита президента Вьетнама То Лама в Россию. На переговорах с Владимиром Путиным вьетнамский лидер заявил, что его страна не изменила позицию в отношении России, несмотря на давление третьих государств. По словам То Лама, развитие сотрудничества с Москвой остаётся одним из приоритетов Ханоя.