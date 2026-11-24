Во Вьетнаме 31-летний мужчина вернулся к родным после семи лет жизни в канализационных трубах. Как сообщает газета Tuoi Tre, причиной его исчезновения стала неудачная попытка получить образование в Японии.

Ради обучения сына родственники влезли в долги и потратили практически все свои накопления. Однако завершить учёбу молодому человеку так и не удалось. Испытывая стыд перед близкими, он решил уйти из дома.

Мужчину обнаружили сотрудники местной службы охраны правопорядка. Он укрывался в широких канализационных трубах на территории стройки. Вьетнамца доставили в участок, где ему оказали необходимую помощь и помогли воссоединиться с семьёй.