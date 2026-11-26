В Тульской области с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты регионального парламента, сообщается на сайте облдумы.

Ограничения будут действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года. К подготовке закона привлекали медицинских специалистов и представителей общественности.

По данным врачей, за последний год количество пациентов с осложнениями после употребления вейпов выросло на 30%. В основной группе риска оказались подростки и молодые люди до 35 лет.

Возможность самостоятельно запрещать розничную продажу электронных сигарет российские регионы получили после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующего федерального закона в июне 2026 года.

Сегодня аналогичные ограничения одобрили в Омской области. По данным Росалкогольтабакконтроля на 25 ноября, соответствующие решения приняли уже в 25 субъектах страны.