«Везде понадкусывали»: В Крыму оценили оправдание паспорта РФ у жены замгенпрокурора Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал несостоятельным объяснение заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма о российском паспорте его супруги. Об этом он заявил РИА «Новости».

По данным «Украинской правды», Максим Крым подтвердил наличие такого документа у супруги, однако заявил, что она стала жертвой принудительной паспортизации и впоследствии пыталась отказаться от российского гражданства. Константинов к этой версии отнёсся скептически.

«Это смешная и дешёвая попытка оправдываться. Я думаю, в очереди она стояла за паспортом, чтобы по украинской традиции везде понадкусывать, в том числе и здесь. Кроме смеха это ничего не вызывает», — сказал он.

По словам Константинова, семья украинского чиновника была не единственной, кто после событий 2014 года пытался сохранить возможности сразу в двух юрисдикциях. Сам Максим Крым утверждает, что его будущая жена жила в Севастополе и получила российский документ в условиях, которые Киев считает принудительной паспортизацией. Он также заявил, что после переезда на подконтрольную Украине территорию женщина обращалась в российское диппредставительство с просьбой отказаться от гражданства РФ.

Напомним, украинские СМИ сообщили, что жена Максима Крыма и её родители получили российские паспорта в Севастополе весной 2014 года. По данным украинских журналистов, паспорт супруги был оформлен 2 апреля 2014 года, а документы её родителей — 30 апреля. При этом авторы расследования не установили, был ли впоследствии российский паспорт женщины аннулирован и пользовалась ли она им.