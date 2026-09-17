Крым наша? У жены замгенпрокурора Украины нашли российский паспорт

Жена заместителя генерального прокурора Украины Максима Крыма и её родители получили российские паспорта в апреле 2014 года. Об этом сообщило «Слідство.Інфо» со ссылкой на проект KibOrg.

По информации журналистов, Анна Крым получила паспорт гражданки РФ 2 апреля 2014 года с регистрацией в Севастополе. Её родители Вячеслав и Лариса Юшковы получили российские документы 30 апреля и также были зарегистрированы в городе.

«Слідство.Інфо» утверждает, что сведения о российском паспорте Анны Крым оставались актуальными и в 2026 году. При этом журналистам не удалось установить, был ли документ впоследствии аннулирован и пользуется ли им женщина сейчас.

Сам Максим Крым заявил, что его жена после отъезда с полуострова предпринимала документально подтверждённые меры, чтобы отказаться от гражданства РФ. Сведения о российских паспортах родителей супруги чиновник не комментировал.