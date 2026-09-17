Крым наша? У жены замгенпрокурора Украины нашли российский паспорт
У жены замгенпрокурора Украины Крыма нашли российский паспорт
Жена заместителя генерального прокурора Украины Максима Крыма и её родители получили российские паспорта в апреле 2014 года. Об этом сообщило «Слідство.Інфо» со ссылкой на проект KibOrg.
По информации журналистов, Анна Крым получила паспорт гражданки РФ 2 апреля 2014 года с регистрацией в Севастополе. Её родители Вячеслав и Лариса Юшковы получили российские документы 30 апреля и также были зарегистрированы в городе.
«Слідство.Інфо» утверждает, что сведения о российском паспорте Анны Крым оставались актуальными и в 2026 году. При этом журналистам не удалось установить, был ли документ впоследствии аннулирован и пользуется ли им женщина сейчас.
Сам Максим Крым заявил, что его жена после отъезда с полуострова предпринимала документально подтверждённые меры, чтобы отказаться от гражданства РФ. Сведения о российских паспортах родителей супруги чиновник не комментировал.
История получила огласку на фоне перестановок в Офисе генпрокурора Украины. Максим Крым сейчас выполняет там управленческие функции как заместитель главы ведомства, ранее даже сообщалось, что он стал и.о. генпрокурора, но позже это назначение опровергли. Прошлый генпрокурор Руслан Кравченко покинул должность на фоне громкого скандала вокруг деятельности ведомства и антикоррупционных структур.
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