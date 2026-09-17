Вежливая просьба сработала лучше выстрела: В Петербурге обезвредили мужчину с ножом
Мужчину с ножом задержали у метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге
Обложка © Telegram / Mash на Мойке
Вооружённый ножом мужчина устроил переполох возле станции метро «Владимирская» в центре Петербурга. Он ходил по проезжей части, а затем направился к компании молодых людей у бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Мужчину с ножом задержали у метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Очевидцы вызвали Росгвардию и до приезда силовиков пытались отвлекать мужчину, чтобы он не приблизился к людям. По словам свидетелей, прибывшие росгвардейцы произвели предупредительный выстрел в воздух, однако мужчина нож не бросил.
Развязка оказалась неожиданной. Один из находившихся рядом молодых людей подошёл к мужчине и попросил его отдать нож. Тот неожиданно согласился, после чего силовики сразу его задержали.
Ранее Life.ru рассказывал о другом вооружённом инциденте в Петербурге. В парке Сосновка мужчина с ножом ранил двух прохожих. После оказания помощи пострадавших отпустили домой.
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