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Опубликовано 17 сентября, 10:47

Вежливая просьба сработала лучше выстрела: В Петербурге обезвредили мужчину с ножом

Мужчину с ножом задержали у метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Вооружённый ножом мужчина устроил переполох возле станции метро «Владимирская» в центре Петербурга. Он ходил по проезжей части, а затем направился к компании молодых людей у бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мужчину с ножом задержали у метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Очевидцы вызвали Росгвардию и до приезда силовиков пытались отвлекать мужчину, чтобы он не приблизился к людям. По словам свидетелей, прибывшие росгвардейцы произвели предупредительный выстрел в воздух, однако мужчина нож не бросил.

Развязка оказалась неожиданной. Один из находившихся рядом молодых людей подошёл к мужчине и попросил его отдать нож. Тот неожиданно согласился, после чего силовики сразу его задержали.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом вооружённом инциденте в Петербурге. В парке Сосновка мужчина с ножом ранил двух прохожих. После оказания помощи пострадавших отпустили домой.

Больше новостей о задержаниях и происшествиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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