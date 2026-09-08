Вежливый росгвардеец из Казани стал популярным после вирусного ролика

Ролик с задержанием мужчины на территории Казанского кремля начал набирать популярность в соцсетях спустя несколько месяцев после происшествия. Росгвардеец остановил нарушителя без применения силы и убедил его добровольно пройти с ним. Подробности RT сообщили в Росгвардии.

Ролик с вежливым росгвардейцем из Казани разошёлся по соцсетям. Видео © Telegram / Baza

«Вы пойдёте по-хорошему, я не хочу применять силу, пройдёмте, по-человечески прошу. Я очень сильный, говорю сразу», — обратился сотрудник к мужчине во время задержания.

Видео сняли ещё в июне, однако широко распространяться в социальных сетях оно начало только сейчас. Пользователи отмечают действия 35-летнего сотрудника и его манеру общения с нарушителем.

По данным Росгвардии, мужчина на территории кремля оторвал тяжёлую урну и собирался сбросить её с холма в сторону людей. Когда он увидел сотрудника, то попытался скрыться. Прапорщик Андрей догнал его и доставил в отдел для составления протокола.

Сам росгвардеец рассказал, что за 11 лет службы ни разу не использовал наручники, поскольку старается договариваться с людьми. Андрей занимается борьбой и уверен в своих физических возможностях, но предпочитает не применять силу при задержании.

Во время погони сотруднику помогли очевидцы. По его словам, за нарушителем вместе с ним побежали молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет и помогли его остановить.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего жителя Реутова после дебоша в торговом центре на Носовихинском шоссе. По данным ведомства, нетрезвый мужчина приставал к посетительнице, размахивал руками, а затем начал раздеваться на глазах у окружающих. Росгвардейцы приехали в ТЦ после сигнала «Тревога», остановили нарушителя и передали его полиции. Сам мужчина позднее объяснил своё поведение чувствами к женщине.