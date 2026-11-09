Нижегородская полиция начала проверку после того, как в соцсетях разошлось видео с ребёнком за рулём иномарки. О проверке сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина посадил сыназа руль. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород

Ролик уже завирусиля в Сети. На кадрах мальчик управляет Maybach, а его отец сидит сзади. По словам мужчины, он выложил семейное видео ещё полтора года назад. Ничего плохого в своём поступке он не видит.

«Наконец-то, батя дожил до такого возраста, когда сын его возит. Чё, нормально стелем, да? Давай, вези батю по тёлочкам», — говорит мужчина в кадре и снимает ребёнка за рулём.

Отец рассказал местным СМИ, что поездка проходила далеко за городом, а скорость якобы не превышала 36 км/ч. По его словам, сын «учится» водить с пяти лет. Мужчина считает, что срок давности уже истёк. О результатах проверки полиция пока не сообщала.